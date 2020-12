Roberto Bolle danza nel cartoon prodotto da MAD Entertainment

Milano, 16 dic. (askanews) - Danzeremo ancora insieme è il cortometraggio realizzato da MAD Entertainment e ispirato alla figura di Roberto Bolle che, leggero come l aria , suggerisce all umanità di tenersi pronta per quando il palco si riaccenderà."Ho pensato a tutte le difficoltà del diventare un ballerino e alle difficoltà che noi tutti stiamo vivendo in questo periodo per uscire dalle avversità. Ho voluto usare il linguaggio della Slam Poetry, una poesia scritta di pancia, immediata. Tutti questi elementi, insieme, possono arrivare a diventare un opera soltanto attraverso il sogno la speranza e la costanza" racconta l ideatore e regista del corto Francesco Filippini.Filippini insiste su un tratto comune alla danza e a qualsiasi forma d arte: l affanno generale dell uomo che riesce a prendere aria e torna, finalmente, a respirare e a danzare ancora.Danzeremo ancora insieme regia, testi e animazione di Francesco Filippini, musica originale composta da Dario Sansone, leader dei Foja.