Rocco Hunt e Ana Mena insieme nella hit "A un passo dalla luna"

Roma, 17 lug. (askanews) - È uscito il videoclip "A un passo dalla Luna" (Sony Music Italy), la nuova hit estiva che vede insieme Rocco Hunt e l'artista spagnola Ana Mena. Per la regia di The Astronauts, il video è stato girato a Ibiza e mostra, con grande semplicità, la bellezza dell isola delle baleari, punto di incontro tra Italia e Spagna. Immagini che segnano visivamente l unione artistica e culturale tra i due protagonisti.L inedita collaborazione internazionale tra Rocco Hunt e Ana Mena ha subito confermato il successo pre-annunciato dal brano, collezionando oltre 10 milioni di stream in meno di due settimane e conquistando i vertici di tutte le classifiche.Il brano, prodotto da Zef e scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, è disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/RHaunpassodallaluna.