"Sanditon", il romanzo incompiuto di Jane Austen diventa serie tv

Roma, 16 set. (askanews) - Arriva per la prima volta in tv "Sanditon", il romanzo incompiuto di Jane Austen, in una mini-serie evento in otto episodi in esclusiva per l'Italia su laF (Sky 135) - oltre che su Sky Go e Sky on demand - dal 18 settembre (alle 21.10).A concludere l'opera per la tv, di ci vediamo una clip in anteprima - è il premio Bafta Andrew Davies, sceneggiatore che ha già firmato "Guerra e pace", "Les Miserables", "Orgoglio e pregiudizio" e "La piccola Dorrit"; punto di partenza per lui, le 24.000 parole suddivise in 11 capitoli e 120 pagine che la celebre autrice britannica aveva scritto tra gennaio e marzo 1817, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Il romanzo, pubblicato postumo nel 1871, è stato spunto di diverse versioni letterarie e anche di una web serie, ma mai prima d'ora era stato al centro di un adattamento televisivo.Ambientato nel primo ventennio del 1.800, alla fine dell epoca georgiana, ha per protagonista Rose Williams (I Medici, Reign) nei panni dell'impulsiva e non convenzionale Charlotte Heywood, e Theo James (The Divergent Series, Golden Boy, Underworld - Il risveglio, Underworld: Blood Wars), che interpreta l'aitante Sidney, il più selvaggio e rude dei fratelli Parker.Abitante di un villaggio di campagna e figlia maggiore di 12 fratelli, Charlotte verrà invitata dai signori Parker dopo un incidente fortuito alla loro carrozza a trascorrere un periodo di vacanza a Sanditon, località balneare alla moda; ottimista verso il futuro ed entusiasta dei grandi cambiamenti sociali ed economici in atto, come una perfetta eroina nello stile della Austen, Charlotte si troverà a crescere cercando di superare il suo divario sociale rispetto a spregiudicati imprenditori e uomini d affari, facendo fronte a intrighi e segreti famigliari e scoprendo per la prima volta anche il contrastante sentimento dell amore."Jane Austen è riuscita a scrivere solo un frammento del suo ultimo romanzo prima che morisse, ma che frammento - ha affermato Andrew Davies - è stato per me un privilegio e un emozione sviluppare Sanditon in un drama televisivo per un pubblico moderno con un cast così brillante".