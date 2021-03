Sanremo, Annalisa racconta il suo brano "Dieci"

Roma, 4 mar. (askanews) - "Dieci' è nata circa un anno fa circa e quando l'abbiamo scritta sicuramente la spinta iniziale è stata quella di scrivere una canzone in cui ci fosse dentro la voglia di non mollare e di combattere per le cose che ami e in cui credi. Chiaramente è una canzone di amore e racconta una storia di amore un po' travagliata. Vorrei che ognuno desse la sua interpretazione, io sicuramente sento fortissimo il mio rapporto con la musica. Per me la musica è la benzina che fa partire il mio motore, la mia energia, quella scintilla che mi spinge a intraprendere imprese impossibili. Penso che finchè c'è questa scintilla bisogna combattere: non è mai l'ultima volta, ma ce ne sono sempre altre dieci, altre cento". Annalisa racconta ad askanews il suo brano "Dieci", in gara al Festival di Sanremo.