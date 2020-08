Si scaldano i motori di X Factor 2020 con "The next start"

Milano, 11 ago. (askanews) - Dal 17 settembre un nuovo inizio per X Factor, con una nuova giuria composta da quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, tutti alla ricerca dei talenti che si sapranno distinguere per originalità, identità, passione e proposta musicale. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika si raccontano, parlando di ripartenza, talento e musica, in "The NeXt Start", in onda su Sky TG24 mercoledì 12 agosto alle 16.30 e disponibile On Demand e sul sito Skytg24.itNello speciale, a cura di Federica Pirchio, i quattro giudici raccontano dal backstage come hanno vissuto le settimane di lockdown ma soprattutto i loro progetti, aspettative e ambizioni per X Factor 2020, che li vede protagonisti in questa fase di cambiamento epocale.The next start sarà in onda mercoledì 12 agosto alle 16.30 su Sky Tg24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del dtt), su SkyTg24.it e on demand.