"Soul" alla Festa di Roma, il senso della vita nel film Disney

Roma (askanews) - E' un film che parla di desideri, sogni, aspirazioni ma anche di accettazione, destino, comprensione del vero senso della vita, il nuovo lungometraggio d'animazione Disney e Pixar "Soul", film d'apertura della Festa del Cinema di Roma, che arriverà in esclusiva su Disney + il 25 dicembre 2020. Il giorno in cui la 15esima edizione prende il via, con misure di sicurezza anti Covid, distanziamenti, mascherine, senza però perdere il senso della Festa e rinunciare al tappeto rosso, il film diretto dal regista Premio Oscar Pete Docter sembra di grande attualità.Protagonista è Joe Gardner, un insegnante di musica che ha l'occasione di suonare nel migliore locale jazz di New York quando un incidente lo traghetta all'improvviso in un luogo remoto e fantastico, l'Ante-Mondo. E' lì che le anime ricevono personalità, peculiarità e interessi, prima di arrivare sulla Terra. Joe farà di tutto per tornare alla sua vecchia vita, e per far questo si alleerà con un'anima in formazione che rifiuta l'esperienza umana. Alla fine entrambi capiranno per cosa vale veramente la pena di vivere.Il regista ha sottolineato che anche se l'idea di "Soul" è nata 5 anni fa, contiene proprio tanti elementi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, quando ognuno di noi è stato costretto a isolarsi per l'emergenza Covid. Tutti abbiamo dovuto rallentare, fermarci, riflettere sull'importanza delle cose quotidiane che spesso ignoriamo, iniziando a capire quale sia il vero senso della vita.