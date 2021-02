"Spider-Man: No Way Home", svelato il titolo del nuovo film

Roma, 25 feb. (askanews) - Svelato il titolo del nuovo Spider-Man, ilterzo film della saga con Tom Holland protagonista nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man: è "Spider-Man: No Way Home".Il film, in arrivo a Natale al cinema, è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli.Il titolo ufficiale è stato annunciato attraverso un video diffuso sui canali social dei tre protagonisti Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. Nei giorni scorsi i tre attori avevano rivelato tre diversi "falsi" titoli del film per depistare i fan, condividendo anche le prime immagini ufficiali.