SpongeBob lancia "Manifesto della Generazione Blu" per l'ambiente

Roma, 29 lug. (askanews) - Per il 30 luglio, giorno internazionale dell'amicizia, arriva il "Manifesto della Generazione Blu con SpongeBob", un progetto che nasce da chi ama il mare e l'ambiente. Il network internazionale di Sfera (l'area di RCS MediaGroup dedicata all'infanzia), e ViacomCBS Italia, con il brand per ragazzi e famiglie Nickelodeon, si uniscono per un nuovo impegno che ha lo scopo di aiutare le nuove generazioni ad avere una sensibilità maggiore nei confronti del Pianeta.Il manifesto con SpongeBob, eroe dei bambini, è una richiesta d aiuto che lo stesso simpatico personaggio invia ai suoi amici sulla Terra, per sensibilizzarli e far capire loro che il Pianeta ha bisogno di gentilezza e rispetto. La natura, i nostri giardini, le piante, gli animali, gli esseri viventi e il mare, la casa di SpongeBob sono in pericolo a causa del surriscaldamento dell acqua e dei cambiamenti climatici, ma non solo. Purtroppo anche le azioni di noi umani incidono su questa situazione ed è arrivato il momento di prenderne coscienza e cambiare il nostro comportamento, il prima possibile. A volte bastano piccole azioni quotidiane, anche dentro le nostre mura di casa, affinché ognuno di noi possa dare il proprio contributo.Le 9 regole che compongono i valori del nuovo Manifesto, e che hanno il suono della parola "SpongeBob", parlano di gentilezza, di natura, di attenzione allo spreco e alla raccolta differenziata, di trasporti ecologici e di unione, di come tutti insieme si potrà ancora di più fare la differenza.