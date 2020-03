"Start again" è il nuovo singolo di Alberto Lombardi, anteprima

Roma, 2 mar. (askanews) - "Start Again" è il singolo che anticipa il nuovo disco di Alberto Lombardi, cantautore e chitarrista, dal titolo "Home", missato da Bob Clearmountain, tra i più famosi mixing engineer.Nel video è presente anche Clearmountain, conosciuto soprattutto per il suo lavoro trentennale al fianco di Bruce Springsteen e dei Rolling Stones.La canzone è un'epica e ritmata ballad, con un eccellente lavoro di chitarra rock-blues e un sound molto vivo, fatto di strumenti veri, suonati da esseri umani e non computer, ma senza cadere nella trappola del vintage a tutti i costi.Il video è la storia di un viaggio, dall'aridità alla bellezza. Di una rinascita. Girato intorno a Los Angeles, dopo una prima parte nel deserto del Mojave, sulla sua Mustang Alberto approda a Malibù, più precisamente a Point Dume, che gli appassionati di fantascienza ricorderanno per la scena finale del film "Il Pianeta delle scimmie", dove il rudere della statua della libertà affonda nella sabbia.