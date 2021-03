Sting: la pandemia un'occasione per fare le cose in modo diverso

Milano, 18 mar. (askanews) - La pandemia una occasione per cambiare il nostro rapporto col Pianeta, col nostro Paese, con le altre persone. Lo pensa Sting che, in occasione dell'uscita del nuovo album "Duets", raccolta dei suoi migliori duetti, ha fatto una riflessione su quest'anno di pandemia."Siamo esseri sociali, e chiederci di non esserlo è difficile, ma è un'opportunità per fare le cose in modo diverso, per fare cose impegnative che forse a lungo termine potrebbero essere un bene per noi. Non sto dicendo che sia facile, ma se non cogliamo questa opportunità, penso che sarà peggio", ha detto."Questa non sarà l'unica pandemia che abbiamo, potrebbero essercene altre. Abbiamo il cambiamento climatico, abbiamo problemi esistenziali che tutti noi dobbiamo affrontare come comunità mondiale, non solo come singoli paesi", ha aggiunto.