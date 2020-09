Su Disney+ debutta il film "Nuvole" da venerdì 16 ottobre

Milano, 10 set. (askanews) - Zach Sobiech ha catturato i cuori di tutti quando la sua canzone originale "Clouds" ha fatto il suo debutto ed è diventata immediatamente virale nel 2012. Nel nuovo film originale Disney+ Nuvole (titolo originale: Clouds), che arriverà sulla piattaforma da venerdì 16 ottobre, il mondo verrà di nuovo ispirato dall'eredità musicale di Zach e dalla sua storia che incarna la resilienza dello spirito umano. Il film è basato sul libro di memorie "Fly a Little Higher" della madre di Zach, Laura Sobiech.Basato su un'incredibile storia vera, Nuvole offre uno sguardo affascinante e stimolante sulla dualità straziante della vita e una testimonianza di ciò che può accadere quando si inizia a vivere come se ogni giorno potesse essere l ultimo. Zach Sobiech (Fin Argus) è uno studente diciassettenne che ama divertirsi e dotato di un naturale talento musicale, che convive con l'osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. All'inizio del suo ultimo anno scolastico si sente pronto per affrontare il mondo ma, quando riceve la notizia che la malattia si è diffusa, lui e la sua migliore amica e coautrice di canzoni Sammy (Sabrina Carpenter) decidono di trascorrere il tempo limitato che gli rimane inseguendo i loro sogni. Con l aiuto del suo mentore e insegnante, il signor Weaver (Lil Rel Howery), a Zach e Sammy arriva l occasione della vita e viene offerto loro un contratto discografico. Con il sostegno dell amore della sua vita, Amy (Madison Iseman), e dei suoi genitori, Rob e Laura (Tom Everett Scott e Neve Campbell), Zach intraprende un viaggio indimenticabile sull amicizia, l amore e il potere della musica.Nuvole è diretto da Justin Baldoni e prodotto da Andrew Lazar, Justin Baldoni e Casey La Scala. La sceneggiatura è di Kara Holden su una storia di Casey La Scala & Patrick Kopka e Kara Holden. Il film è prodotto dai Wayfarer Studios, Warner Bros. Pictures e Mad Chance / La Scala Films.DISNEY+Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme, per la prima volta. Gestito dal settore Direct-to-Consumer e internazionale di The Walt Disney Company, Disney+ è disponibile sulla maggior parte degli schermi connessi a Internet e offre una programmazione senza interruzioni pubblicitarie con una varietà di lungometraggi originali, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi. Oltre ad offrire un accesso senza precedenti allo sterminato archivio cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è il nuovo servizio di streaming dove trovare le ultime uscite cinematografiche distribuite da The Walt Disney Studios.