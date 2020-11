Su Fox arriva "L.A.'s Finest", con Jessica Alba e Gabriella Union

Roma (askanews) - Arriva in prima visione su Fox ogni lunedì a partire dal 9 novembre la serie "L.A.'s Finest", ideata dagli sceneggiatori di "The Blacklist". Le protagoniste di questo action-drama sono Gabriella Union e Jessica Alba. La prima interpreta una ex agente della narcotici che ha lasciato un passato complicato alle spalle per diventare detective della polizia di Los Angeles, la Alba è una poliziotta-mamma con una storia altrettanto complessa. Forti, decise e affascinanti, le due donne, nonostante le diffidenze iniziali, affronteranno insieme criminali pericolosi e cercheranno di tenere sotto controllo le strade di Los Angeles. Proteggendosi l'un l'altra.