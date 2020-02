Su Rai Yoyo arriva la seconda stagione di "44 Gatti"

Roma, 26 feb. (askanews) -nudehttps://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=EV1bW5xRBcM&feature=emb_logoNuove avventure per i quattro mici più simpatici della tv. Dal 2 marzo tutti i giorni alle 19.10 su Rai Yoyo arrivano i nuovi episodi di "44 Gatti" (dopo l'anteprima su Rai Play il 15 febbraio e l anticipazione del primo episodio sul canale YouTube ufficiale della serie), prodotto da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi.In questa seconda stagione di 52 episodi, i Buffycats e la loro adorabile Nonna Pina saranno accompagnati da nuovi esilaranti amici animali e umani, affronteranno missioni sempre più "a prova di gatto" e stupiranno il pubblico con tante sorprese. Il mix di azione, comicità, amicizia e musica ne fa una serie in grado di coinvolgere e appassionare i bambini e le famiglie di tutto il mondo. A curare la colonna sonora ci sarà, anche stavolta, Antoniano, con le canzoni originali cantate dal Piccolo Coro più famoso d Italia.