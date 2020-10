Su Sky arte "Porto rubino. Storie, canzoni e lupi di mare"

Milano, 28 ott. (askanews) - Presentato in anteprima in preapertura della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, mercoledì 28 ottobre alle 21.15, arriva in esclusiva e prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky), "Porto rubino. Storie, canzoni e lupi di mare", un'avventura tra i mari della Puglia. Il racconto di Renzo Rubino da Polignano a Mare a Taranto, passando per porti, incontri, serate e live suggestivi a bordo dell'imbarcazione Tramari, è un viaggio alla ricerca del pericoloso mostro marino, divoratore del mare: la plastica.Costeggiando la Puglia, il percorso è segnato dal sale e dalla paura, dalla libertà e dalla comunione. Durante la navigazione verrà aiutato da marinai speciali e gente di mare. Tra gli altri Giuliano Sangiorgi, Antonio Diodato, Paola Turci, Vasco Brondi, Noemi, Bugo e Gino Castaldo. L'obiettivo è quello di arrivare sano e salvo a Taranto."Porto rubino. Storie, canzoni e lupi di mare" è una produzione Giungla Factory e PULSE Films realizzata per Sky Arte. Diretto da Fabrizio Fichera è in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) mercoledì 28 ottobre alle 21.15 ed è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV.