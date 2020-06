Sulle "Montagne russe" con la musica del rapper Random

Milano, 4 giu. (askanews) - Giovanissimo ma determinato, il rapper italiano Random, classe 2001, conta circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube e ora esce con "Montagne russe" il suo primo Ep che contiene il singolo doppio platino "Chiasso"."Montagne russe racchiude un anno di carriera e di emozioni che abbiamo provato. Si chiamo Montagne russe perchè ritrovarsi nel mondo della musica a soli 18 anni è come stare sulle montagne russe, è pieno di cose imprevedibili e momenti inaspettati".Nell'Ep c'è anche il nuovo singolo che sta scalando le classifiche "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa" e featuring inediti con Emis Killa e Ernia."E' un pezzo che abbiamo fatto circa un anno e mezzo fa ed è quello che mi rispecchia al 100% sia per il titolo che per quello che dico. Sono una persona che da tanto a quelli a cui vuole bene da rimanere senza niente. Sono contento che il pezzo vada bene e che piaccia alla gente"Con la sua musica Random invita il suo pubblico a non abbandonare i sogni, a rincorrere i propri obiettivi e a essere sempre se stessi perché essere originali è ciò che ci rende unici.