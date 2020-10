Tale e Quale show, incredibile Pago nei panni di Fabrizio Moro

Roma, 3 ott. (askanews) - Straordinaria imitazione di Pago venerdì sera a Tale e Quale show. Il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti ha svelato una incredibile performance dell'artista sardo nei panni di Fabrizio Moro.Pago è stato in grado riprodurre la voce roca e graffiante, ma anche calda e avvolgente del cantautore romano interpretando alla perfezione il brano "Portami via", successo del Festival di Sanremo del 2017. L'esibizione di Pago ha ricevuto una lunga standing ovation del pubblico in studio e lodi da parte dei giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e del quarto giudice Ubaldo Pantani.