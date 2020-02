"The man", online il video del nuovo singolo di Taylor Swift

Milano, 18 feb. (askanews) - E' arrivato online il video ufficiale di "The man", il nuovo singolo di Taylor Swift tratto dall'album certificato disco di platino "Lover". Il brano, con oltre 110 milioni di stream su Spotify e prodotto con Joel Little, è un inno femminista in cui Taylor Swift immagina come sarebbe la sua percezione da parte dei media se fosse un uomo.La popstar dà voce a tutte le donne che nella vita lavorano e faticano il doppio per poter raggiungere gli stessi risultati degli uomini, ma che allo stesso tempo vengono accusate di essere fredde, manipolatrici o giudicate per il loro aspetto fisico e caratteriale.Il video ufficiale è stato girato durante la performance live a Parigi a settembre 2019, quando alcuni fortunati fan hanno potuto assistere alla presentazione del nuovo album dal vivo.