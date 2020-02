"The Mandalorian", arriva la prima serie dell'universo Star Wars

Roma, 21 feb. (askanews) - Arriva in Italia "The Mandalorian", epica prima serie live action dell'universo Star Wars, disponibile su Disney+ a partire dal 24 marzo 2020.La serie (dai produttori Jon Favreau e Dave Filoni) è ambientata dopo la caduta dell'Impero quando nella galassia si è diffusa l'illegalità e prima della comparsa del Primo Ordine; racconta le difficoltà di un guerriero solitario che opera nell'orlo esterno della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica. Protagonista nei panni del Mandaloriano è Pedro Pascal.Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme, per la prima volta. Sarà disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera dal 24 marzo.