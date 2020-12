Roma, 12 dic. (askanews) - Clementino duetta con Antonella Clerici: il coach deve pagare una penitenza e canta insieme alla conduttrice Io che non vivo". E' accaduto venerdì sera a The Voice Senior in onda su Rai Uno. Il programma si riconferma anche in questa terza puntata campione d'ascolti: vince la serata con più di 4,3 milioni di telespettatori e il 19% di share.