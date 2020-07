Torna Alanis Morissette con "Such Pretty Forks In The Road"

Roma, 31 lug. (askanews) - E' uscito "Such Pretty Forks In The Road", nuovo album di inediti di Alanis Morissette, con 11 tracce che raccontano il nuovo percorso dell'artista vincitrice di sette Grammy Awards che negli ultimi due anni ha voluto mostrare il suo lato più vulnerabile.Ecco il video della sua esibizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon del nuovo brano "Ablaze" che ha cantato da casa con in braccio sui figlia, special guest della trasmissione tv.L'album era già stato anticipato da altri singoli tra cui "Reasons I Drink".A causa della pandemia il suo tour europeo è slittato al 2021, la data italiana in programma a ottobre 2020 è stata riprogrammata all'8 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano.