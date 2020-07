Torna Clip: 203 giovani cantanti al Concorso Lirico di Portofino

Roma, 6 lug. (askanews) - Dal 21 al 24 luglio torna "Clip", il Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino per giovani voci d'eccellenza ed è il primo concorso internazionale a ripartire in tutto il mondo. 203 giovani cantanti under 32 provenienti da 45 paesi del mondo e da 5 continenti si esibiranno davanti a una giuria di altissimo livello presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, e composta da sovrintendenti e direttori artistici dei migliori teatri europei, in grado di offrire concrete opportunità professionali.Nonostante il momento difficile per il mondo della cultura e dello spettacolo, grazie ai suoi sponsor, Clip ha deciso di continuare a sostenere i giovani talenti con questa sesta edizione del concorso, un unicum in Italia e nel mondo, che aiuta realmente a costruire solide carriere, anche con importanti premi in denaro (il primo è del valore di 8000 euro).Gran gala finale quest'anno, causa emergenza Covid-19, al Teatro Sociale di Camogli e non nella piazzetta di Portofino. Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Festival, la grande novità di questa sesta edizione è la partnership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, nato per offrire ai migliori talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno scenario internazionale."Quest'anno più che mai era importante non mollare. Il Covid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal vivo ma, insieme a Dominique Meyer desideravamo lanciare un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio di speranza e prospettiva per il futuro - ha spiegato Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l'Associazione Bottesini - la volontà però non sarebbe bastata senza l'appoggio di sponsor appassionati e illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, tutti attendevano con trepidazione la ripartenza". Ulteriori informazioni sul sito www.associazionebottesini.com.