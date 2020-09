Torna Il Paradiso delle Signore Daily, tra i primi set post-Covid

Roma, 4 set. (askanews) - Dal 7 settembre torna su Rai1 "Il Paradiso delle Signore Daily", (dal lunedì al venerdì alle 15.40) la serie di successo ambientata nell'Italia degli anni '60, anche su RaiPlay, Rai Premium, Rai Italia e decine di emittenti all'estero, (prodotta da Rai Fiction e Aurora TV), che si era dovuta fermare per l'emergenza coronavirus.E' una delle prime a tornare in produzione dopo il lockdown. Dal 30 giugno il set ha riaperto nel massimo rispetto dei protocolli sanitari. E' tutto nuovo, ma si lavora sodo, come racconta uno dei protagonisti, Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti: "Ci sono stati profondi cambiamenti sul set dopo il Covid. Usciamo di casa con la mascherina e arriviamo con la mascherina sul set, andiamo al trucco con la mascherina poi al parruco, per il trucco ovviamente ce la togliamo ma le nostre truccatrici sono mascherante e con le visiere e tutte le protezioni, poi per arrivare sul set mettiamo questa (visiera) per evitare ogni contatto. Sul set poi possiamo fare come vogliamo ma veniamo controllati con dei tamponi ogni 8-9 giorni e i sierolgici in pratica un giorno sì e uno no".Nuove storie quindi che gravitano attorno al grande magazzino milanese. Il Paradiso delle Signore torna ad essere teatro di amori, amicizie, sogni e aspirazioni dei protagonisti, con molte novità. "Nella prossima stagione ci saranno molte novità, una in particolare: un tuffo nel passato per Vittorio Conti.Ci saranno dei personaggi e delle cose che torneranno a far parte della vita di Vittorio Conti e sarà difficile per lui gestirle".Vittorio e la moglie Marta, infatti, dopo il complicato percorso per cercare di avere un figlio, trovano davanti al Paradiso una neonata abbandonata. Gabriella invece è ancora indecisa se dare una possibilità a Cosimo, o aspettare un gesto di Salvatore. Intanto, Agnese è presa dai sensi di colpa per avere sottratto la lettera che il figlio ha mandato alla ragazza e che, forse, li avrebbe fatti riavvicinare. Federico, invece, torna dalla Svizzera dopo l'intervento camminando.Cattaneo è pronto a ricominciare, ma il rapporto con Roberta è in crisi e Marcello è pronto a farsi avanti. A Villa Guarnieri intanto, Umberto è preoccupato per Adelaide, che da giorni non dà notizie dagli Stati Uniti. Ludovica, invece, obbliga Riccardo a sposarla con l'inganno. Ma quando il matrimonio è alle porte, Nicoletta torna a Milano con la piccola Margherita. Un appuntamento quotidiano non senza sorprese.