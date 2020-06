Torna in tv l'orsetto Paddington, un grande classico rivisitato

Milano, 11 giu. (askanews) - Un ritorno pieno di tenerezza e buoni sentimenti. Da lunedì 15 giugno su NickJr (Sky 603) il canale satellitare di ViacomCBS Networks Italia dedicato al pubblico prescolare, debuttano alle ore 9:00 e alle 20:00 "Le Avventure di Paddington", un mondo pieno di cuore, gentilezza, divertimento e generosità.Nella nuova serie vedremo l'orsetto ghiotto di marmellata d'arance animato in 3D in Windsor Garden, impegnato a scrivere lettere alla Zia Lucy. Ogni puntata si aprirà e si chiuderà con gli scritti dell'orsetto, in cui racconterà a sua zia cosa ha imparato sulla vita attraverso le esaltanti avventure vissute quotidianamente. La serie in arrivo su NickJr invitera una nuova generazione di piccoli spettatori nel mondo di Paddington, un mondo pieno di cuore e delizioso miele.Le Avventure di Paddington avranno anche un nuovo tema musicale. "Paddington Bear", questo il titolo del motivetto che accompagnerà il goloso orso peruviano. Nella versione originale, la canzone è stata scritta e interpretata da uno degli artisti inglesi più noti nell'ambito musicale internazionale: Gary Barlow, ex-componente di una delle boy band più famose degli anni '90: i Take That.