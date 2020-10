Trailer di Vita da scimpanzé, viaggio straordinario nella natura

Milano, 6 ott. (askanews) - Disney+ ha rilasciato il trailer e il poster di Vita da scimpanzé di National Geographic. Vita da scimpanzé conduce gli spettatori in una delle riserve naturali più grandi e uniche al mondo - Chimp Haven - un rifugio di oltre 80 ettari nascosto nel cuore boschivo della Louisiana, che ospita oltre 300 scimpanzé. Narrata, nella versione originale, dall'attrice vincitrice di un Emmy Award Jane Lynch, questa serie composta da sei episodi targata National Geographic tiene traccia delle esistenze di questo straordinario gruppo di scimpanzé a cui viene data una seconda possibilità di vita da uno staff la cui dedizione, compassione e impegno non conoscono limiti. Attraverso una miscela perfetta di storia naturale e una regia da documentario di osservazione, Vita da scimpanzé mette questi animali - che sono il cuore e l'anima della serie - in primo piano. Un dramma reale con una gamma emotiva completa, la serie offre un accesso senza precedenti a tutto ciò che accade a Chimp Haven, incluse le dispute per il cibo, le alleanze e le storie d'amore e d'amicizia, le lacrime, i capricci, la sfortuna e anche le sofferenze d'amore.Tutti i sei episodi della serie saranno disponibili su Disney+ da venerdì 16 ottobre.