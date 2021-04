Tutti pazzi per la carbonara, la ricetta di pasta più famosa

Roma, 6 apr. (askanews) - Amatissima in tutto il mondo, è la ricetta di pasta più famosa al mondo che ora nel Carbonaraday diventa un cortometraggio girato dal regista belga Xavier Mairesse e con la partecipazione dell'attore italiano Claudio Santamaria. Un cuoco italiano incontra un soldato americano con una missione: preparare un pasto speciale per le forze alleate di stanza nella città. La leggenda delle origini della carbonara, racconta come si tratti di un piatto preparato per la prima volta per prendersi cura di qualcuno e che, ancora oggi, unisce le persone.Il corto è una delle iniziative di Barilla per celebrare la Carbonara e lo spirito di cura e condivisione la popolarissima azienda italiana donerà a Food For Soul - l'organizzazione no profit fondata dallo chef Massimo Bottura e Lara Gilmore - 1 milione di piatti di pasta, per supportare le persone socialmente vulnerabili nei Refettori in Europa, America e Asia.Nel carbonara day sono in tanti a dire al loro sulla ricetta, a cominciare dallo chef Antonello Colonna che spiega: "Il segreto per una carbonara perfetta è mantecare la pasta con il condimento in una ciotola a bagnomaria", in questi modo si evita il temuto effetto frittata. Per non sbagliare gli ingredienti della ricetta tradizionale sono pecorino, uovo, pepe in grani e il guanciale, non la pancetta.