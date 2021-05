TY1 racconta la giungla urbana con suo nuovo album "Djungle"

Milano, 4 mag. (askanews) - Un disco corale con sonorità Hip hop, TY1 uno dei DJ e producer più apprezzati della scena rap italiana esce con l'album "Djungle"."Questo progetto nasce dal titolo "Djungle", con la d muta presa da Django di Tarantino, un dj nella giungla urbana, un album Hip Hop, con artisti pop e non artisti di diverse periferie prese da tutta Italia racchiusi in un unico suono, il mio".E proprio il tema delle periferie è al centro di questo lavoro."La giungla urbana è un quartiere, una provenienza, quello che uno è, che ti insegna a crescere e che ti può arricchire. Io vengo da Salerno una città molto piccola ma sono cresciuto con ragazzi che facevano graffiti e ho ascoltato tanto rap che mi ha stimolato a fare il mio percorso di Dj".L'album è composto da 14 brani e con i featuring di 24 artisti delle musica contemporanea molto diversi tra loro."Li ho pensati rispetto agli strumentali che ho fatto, molti sono artisti con cui ho collaborato altri con cui avevo voglia di collaborare. Sono entrati nel mio mood e hanno scritto delle strofe e sono nate della canzoni ben riuscite. Con i Tiromancino è nato da un pezzo che avevo fatto, nel caso di Neffa lo conosco bene e la collaborazione è molto spontanea e umana".TY1, al secolo Gianluca Cranco, ha fatto della propria passione un mezzo per riuscire ad elevarsi e in questo disco c'è tutto il suo percorso.