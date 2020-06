"Un altro giorno" è il primo singolo da ballare di Davide Rossi

Milano, 19 giu. (askanews) - Un desiderio irrefrenabile di tornare a vivere, ad amare e il sogno di un estate tutta da scoprire, è questo lo spirito che muove "Un altro giorno (The best is yet to come) il primo singolo tutto da ballare di Davide Rossi, cantante e musicista tra i finalisti dell'ultima edizione di XFactor. "Questa canzone è nata involotantariamente in una giornata di aprile mentre mi divertivo a usare Logic, un programma di scrittura musicale, ho trovato un loop molto interessante e ritmico e ascoltandolo sono riuscito a immaginare tutta la canzone e poi l'ho scritta".Un singolo con sonorità pop anni '90 anche se i punti di riferimento musicali di Davide Rossi sono Lucio Battisti e Lucio Dalla. "Sono tra i miei artisti preferiti. Con Lucio Battisti c'è un legame perchè è dello stesso paese di mia madre Poggio Bustone, invece con Lucio Dalla ho avuto l'occasione di duettare e ho capito la grandezza e il peso specifico che ha. Considero loro due mostri sacri e sono i miei riferimenti musicali, ma ho anche un debole per Alex Baroni".Tra i protagonisti dell'ultima edizione di XFactor, ha una solida preparazione musicale e ha all'attivo numerosi apparizioni televisive e non anche con nomi importanti. Per questo non ha paura di finire nel dimenticatoio dei protagonisti dei talent. "Il lo considero un punto di partenza: la montagna va scalata piano per arrivare alla vetta. Vorrei far conoscere al mio pubblico tutti i miei lati diversi e la mia personalità. Poi sento proprio il bisogno di scrivere tutte le emozioni che provo e che voglio condividere con il mio pubblico".Davide Rossi sta lavorando a progetti più complessi ma per il momento si gode la sua estate ritrovata.