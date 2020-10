Un innovativo corto su Nikola Tesla ad Alice nella Città

Roma, 19 ott. (askanews) - Tra i film di Alice nelle Città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, c'è anche "Nikola Tesla - The Man from the Future", di Alessandro Parrello, corto che racconta la vita del grande scienziato e della sua invenzione più importante.Girato tra l'Italia e New York, è il primo capitolo di un più ampio progetto del regista dedicato a "l'uomo che inventò il XX secolo". (Sarà proiettato il 21 ottobre alle 16 presso la Nuvola all'interno del programma di Alice). A New York il 16 maggio 1888 il visionario inventore serbo-croato sta per presentare un innovativo motore asincrono a corrente alternata. Prima della dimostrazione, il ricco uomo d'affari George Westinghouse lo incontra privatamente per convincerlo a vendergli il suo brevetto e mettersi in affari con lui. Tesla declina l'offerta ma durante la dimostrazione accade qualcosa che cambierà il mondo per sempre.Il film, girato in inglese, con Parrello, regista e sceneggiatore, nei panni di Tesla, prevede anche una versione VR 3D, realtà virtuale creata con un metodo di ripresa in soggettiva 3D a 10 camere, costruito da Alessandro Parrello, che permette di catapultarsi dentro la storia e nel corpo di Tesla. Tutti gli effetti in scena sono stati realizzati usando una vera bobina di Tesla portata sul set per ricreare la stessa magia dello scienziato attraverso il suo campo magnetico. Inoltre parte delle riprese si sono svolte presso l'antico ristorante dove Tesla andava spesso a cena e proprio nel posto dove lui sedeva.Dopo la première in occasione della Festa del Cinema di Roma, il corto andrà in onda su Rai play e Rai Cinema Channel oltre che nella versione cinematografica anche nella versione VR 3D, che permetterà allo spettatore di calarsi nei panni di Tesla.