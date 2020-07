UN VOLTO, DUE DESTINI in arrivo su Sky Atlantic. Il trailer e tutte le news

UN VOLTO, DUE DESTINI dal 22 settembre > Dal romanzo I Know This Much Is True di Wally Lamb (edito in Italia nel 1998 col titolo La notte e il giorno), a settembre arriva anche la drammatica miniserie HBO in sei episodi con Mark Ruffalo nei doppi panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey, che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut. Thomas soffre di schizofrenia paranoide e Dominick – che ha a sua volta alle spalle un passato doloroso – passerà buona parte della vita a prendersi cura di lui, mentre scoprirà la verità sulla storia della sua famiglia. Nel cast anche Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell e Marcello Fonte.