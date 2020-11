Una romantica dichiarazione d'amore in "Rosé" di Peter White

Milano, 24 nov. (askanews) - Una romantica dichiarazione d'amore, sincera ma non banale, capace di evocare emozioni comuni pur risultando autentica e personale. E' uscito "Rosé" il nuovo singolo di Peter White dopo il disco d'oro con "Narghilé", una canzone piena di metafore e contrasti, con immagini poetiche e suggestive."Rosé nasce a novembre dell'anno scorso in un giorno di pioggia, il brano è nato chitarra e voce ho registrato sulle note vocali del telefono la prima strofa e sono andato in studio il giorno dopo, i miei produttori lo hanno trasformato passando da sonorità anni '80 fino a un ritornello quasi pop punk".Pietro Bianchi, in arte Peter White ha sempre amato scrivere e l'amore è uno dei suoi temi. "Credo di definirmi un romantico anche se è sempre molto difficile darsi degli aggettivi da soli, perchè deve essere l'ascoltatore a giudicare e interpretare l'artista e la canzone, sono sicuramente sono sensibile a determinati dettagli che mi restano impressi e cerco di trascriverli in testi e musica".In bilico tra cantautorato e mondo rap, con punte pop per Peter White la musica è essenziale."Nonostante io abbiamo ascoltato il rap perchè fa parte della tendenza della mia generazione, io mi rivedo molto di più nel cantautorato ed è anche la mia più grande passione musicale. Credo anche che fare musica sia esprimersi, proprio per questi non amo categorizzare ed etichettare gli apparati musicali, questo compito lo lascio all'ascoltatore".