Usa, ex agente accusato di morte George Floyd libero su cauzione

Minneapolis, 8 ott. (askanews) - Derek Chauvin, l'ex agente della polizia di Minneapolis accusato dell'omicidio di George Floyd, è stato rilasciato su cauzione dopo il versamento di un milione di dollari.Chauvin è accusato di aver ucciso Floyd tenendo un ginocchio sul collo dell'uomo per otto minuti durante un fermo di polizia lo scorso 25 maggio. E' stato rilasciato con la condizionale e dovrà presentarsi in tribunale a marzo del prossimo anno.La notizia ha fatto scalpore e centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Minneapolis, ora si teme che possano riesplodere le tensioni razziali a poche settimane delle elezioni presidenziali.