"W Maria Montessori", un docufilm a 150 anni dalla nascita

Roma, 27 ago. (askanews) - Nel 2020 si celebra il 150esimo anniversario della nascita di Maria Montessori, una donna che con il suo rivoluzionario metodo pedagogico, teso all'educazione verso la libertà, è diventata una figura mondiale. Il documentario "W Maria Montessori", in onda su Sky Arte lunedì 31 agosto alle 21.15 mette in luce non solo il passato straordinario di una donna capace di liberarsi dal conformismo - nel 1896 sarà la terza italiana a laurearsi in medicina, con la specializzazione in neuropsichiatria - ma soprattutto l'attualità che ancora oggi caratterizza il suo sistema di insegnamento in un mondo che continua ad aprire nuove scuole Montessori.La sua vita, la sua lotta per la libertà, il suo sostegno al movimento femminista, la sua sete di avventura, i suoi viaggi, il documentario indaga anche sui suoi metodi educativi, osservati da vicino. Con testimonianze dei più noti ex studenti di Maria Montessori, il film entra nelle scuole, mostrando in che modo il suo metodo pedagogico intende l'educazione come sostegno alla vita.