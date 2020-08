"We are who you are", arriva la serie tv di Luca Guadagnino

Roma, 31 ago. (askanews) - Luca Guadagnino firma la sua prima serie tv "We are who you are", otto episodi dal 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV. Il regista candidato all'Oscar porta il suo stile visivo così particolare e i suoi ritratti psicologici delicati sul piccolo schermo, per raccontare una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che vivono con le loro famiglie in una base militare americana in Italia.Amicizia, primi amori e i misteri dell'essere un adolescente in una piccola realtà. La serie fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020 e sarà presentata in prima mondiale al Festival internazionale del cinema di San Sebastiàn. Jack Dylan Grazer interpreta Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloe Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio nell'esercito statunitense. Jordan Kristine Seamòn interpreta Caitlin, un'adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny (Spence Moore II), Caitlin ha un rapporto più stretto con il padre Richard (Scott Mescudi) che non con la madre Jenny (Faith Alabi), con la quale la comunicazione è più difficile. Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, di cui fanno parte Britney (Francesca Scorsese), una ragazza schietta, arguta e sessualmente disinibita, Craig (Corey Knight), un allegro e bonario soldato di circa vent'anni, Sam (Ben Taylor), il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico (Sebastiano Pigazzi), uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e infine Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.