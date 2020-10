Whoopi Goldberg conferma un "Sister Act 3" a Che tempo che fa

Roma, 12 ott. (askanews) - La celebre attrice e conduttrice tv americana Whoopi Goldberg ha annunciato durante un collegamento con Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai3, la possibilità di realizzare il tanto atteso "Sister Act 3", terzo capitolo della saga degli anni Novanta - dopo "Sister Act - Una svitata in abito da suora" (1993) e "Sister Act 2 - Più svitata che mai" (1993) - che la vede nei panni di Suor Maria Claretta."Confermo che stiamo scrivendo la sceneggiatura - ha detto Goldberg in collegamento da New York - prima si fa quello, poi circa 55 persone devono dire 'sì va bene'... Siamo abbastanza entusiasti, perché ci vuole qualcosa di leggero in questo mondo, qualcosa di divertente in questo momento, quindi stiamo davvero cercando di farlo. Ci proviamo da parecchio e sembra che le cose si stiano muovendo".Video integrale al sito di Raiplay al lik www.raiplay.it