"Wonder Woman 1984", dal 12 febbraio la supereroina in streaming

Roma (askanews) - La supereroina per eccellenza sta per tornare. Dal 12 febbraio arriva infatti direttamente in streaming, sulle principali piattaforme on demand, "Wonder woman 1984", di cui qui vediamo le prime scene. Un film tutto al femminile che vede di nuovo Patty Jenkins alla regia e Gal Gadot protagonista. Il primo film in cui la regista mostrava le vicende della prima eroina femminile della DC Comics, nel 2017, aveva incassato più di 820 milioni di dollari. Oggi, con i cinema chiusi in quasi tutto il mondo, Wonder Woman entra direttamente nelle case e l'attesa è alle stelle.Qui si fa un balzo in avanti fino agli anni '80, con un'avventura in cui l'eroina arriva a cavalcare fulmini nel cielo, a indossare ali dorate e a inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. Diana Prince vive tranquillamente in mezzo ai mortali e, nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo: si occupa di antichi manufatti e agisce come supereroina solo in incognito. Ma ad un certo punto dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano in pericolo di vita.