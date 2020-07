YELLOWSTONE 2 in arrivo su Sky Atlantic. Il trailer e tutte le news

YELLOWSTONE – SECONDA STAGIONE / dal 2 settembre > In America è un vero e proprio fenomeno di costume, un’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, protagonista il premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima).