60 anni dei Calciatori Panini, oggi un milione di collezionisti

Milano, 12 gen. (askanews) - Un'edizione che celebra i sessant'anni della collezione, da Niels Liedholm ai campioni di oggi e racconta il calcio italiano anche in un periodo storico complesso come quello attuale. E' stato presentato in streaming il nuovo album delle figurine Panini "Calciatori 2021" che presenta diverse novità, dalle copertine dei vecchi album al contest per scegliere la squadra più forte di questi 60 anni di Serie A.Antonio Allegra, direttore mercato Italia figurine e card Panini, ha dato alcuni dei numeri che inquadrano il fenomeno: 30 miliardi di figurine stampate nel corso dei 60 anni e oltre un milione di collezionisti attivi oggi, tra i quali molti adulti e anche 100mila donne. Insomma, per la storica azienda modenese, la collezione rappresenta una piattaforma di scambio generazionale. E anche se il target si è molto allargato, l'intento è che la magia resti "la stessa di 60 anni fa".