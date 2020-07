Calcio, Gb piange Jack Charlton, ex nazionale e bandiera Leeds

Roma, 11 lug. (askanews) - L'ex calciatore Jack Charlton, leggendario difensore del Leeds United che vinse la Coppa del Mondo con la nazionale inglese, è morto all'età di 85 anni.Il Leeds ha confermato la sua scomparsa, avvenuta venerdì 10 luglio al termine di una lunga malattia. In 23 anni Charlton collezionò 773 presenze, un record per il club, ed è considerato uno dei difensori centrali più forti della storia.Con la maglia della nazionale inglese collezionò invece 35 presenze e giocò tutte le partite nel Mondiale del 1966 che i Leoni vinsero in casa, sconfiggendo 4-2 la Germania Ovest nella finale di Wembley. Charlton è stato anche un apprezzato allenatore, guidando la Repubblica d'Irlanda in due Mondiali e un Campionato europeo durante i suoi dieci anni di gestione.