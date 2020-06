Calcio, stasera si torna in campo dopo oltre tre mesi di stop

Milano, 12 giu. (askanews) - Dopo oltre tre mesi torna il calcio in Italia. Si riparte con le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Questa sera a Torino, Juventus-Milan e domani sera allo stadio San Paolo, Napoli-Inter. Partite a porte chiuse e stadi sanificati prima e dopo la gara. Sono queste le condizioni per ripartire dopo l'emergenza coronavirus.La settimana prossima è in programma la finale di Coppa Italia con le vincenti di questi primi due giorni di calcio. E poi via al recupero delle gare della serie A. Un ciclo continuo quasi sei giorni su sette per concludere il campionato ai primi di agosto.Ma non finirà qui. A seguire, secondo modalità ancora in discussione da parte dell'Uefa, ci saranno le coppe europee, che vedono impegnate Juventus, Napoli e Atalanta in Champions League e Inter e Roma in Europa League. Un tour de force, soggetto comunque a valutazioni e passibile di stop in caso di riacutizzarsi dell'emergenza Covid-19 o di soggetti positivi al virus nelle società.