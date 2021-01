Cdm approva autonomia Coni, Italia ai Giochi con bandiera e inno

Roma, 26 gen. (askanews) - L'Italia potrà gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo con bandiera e inno. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato un decreto legge sull'autonomia del Coni. Il presidente Giovanni Malagò ne ha dato notizia in una telefonata al presidente del Cio, Thomas Bach.Provvedimento che arriva alla vigilia della riunione a Losanna, in Svizzera, dell'esecutivo del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) che ha all'ordine del giorno la questione e che dovrebbe dunque allontanare lo spettro della sospensione del Coni.Gli atleti dell'Italia corrono il rischio di gareggiare senza divisa, inno e bandiera ai Giochi Olimpici di Tokyo, che prendono il via il 23 luglio, per la questione dell'autonomia dello sport, che rappresentava una violazione della carta olimpica.