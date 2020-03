Coronavirus, rinviato il MotoGp di Thailandia del 22 marzo

Roma, 2 mar. (askanews) - Cotinuano gli effetti del coronavirus anche sugli eventi sportivi. Il Gran premio di motociclismo della Thailandia, in programma il 22 marzo, è stato rinviato a causa dell'epidemia. La notizia è stata annunciata dal vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. "Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso - ha detto Anutin, che è anche ministro della Sanità -. "È nell'interesse del Paese e dei partecipanti".L'annuncio arriva il giorno dopo la cancellazione del Gp del Qatar che si sarebbe svolto l'8 marzo dando l'avvio al Motomondiale. Rinviato, a causa del Coronavirus anche il Gp di Cina Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai.