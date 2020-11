Da Zidane a Beckham, il tributo del mondo del calcio a Maradona

Milano, 26 nov. (askanews) - "E' stato un giocatore unico, che tutti volevano imitare, me lo ricordo ai mondiali del 1986, io avevo quattordici anni": così Zinedine Zidane ha ricordato Maradona. Tutto il mondo del calcio è in lutto per la morte del grande campione argentino. Appena rimbalzata la notizia da Buenos Aires, i calciatori e gli allenatori impegnati in Champions League hanno ricordato a modo loro il più grande di tutti.Il tecnico portoghese del Marsiglia, Villas-Boas, ha proposto all'Uefa di ritirare il numero dieci dalle maglie in omaggio a Maradona. "Io giocavo proprio ai suoi tempi ed era incredibile, Maradona faceva venire le vertigini a ogni difensore", ha raccontato l'allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick. "Se ne va una leggenda. Abbiamo giocato insieme, io ero più giovane ma lui e la sua famiglia mi hanno accolto a braccia aperte", ha ricordato Diego Pablo Simeone.Fra i tanti tributi a Maradona, anche quelli dell'attaccante inglese Gary Lineker, suo avversario nel celebre Argentina-Inghilterra del 1986, e di David Beckham: "Un triste giorno per l'Argentina e per il calcio", ha scritto su Instagram postando una foto dell'abbraccio con il più grande di tutti i tempi.