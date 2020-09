De Laurentiis positivo al Covid, paura tra presidenti di Serie A

Milano, 10 set. (askanews) - Il mondo del calcio è sotto shock dopo che Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid. Mercoledì il presidente del Napoli si era presentato all'assemblea di Lega senza sapere l'esito del tampone e ora c'è grande apprensione tra i presidenti e i massimi dirigenti dei club di Serie A. Una cinquantina di persone sono venute più o meno in contatto col lui e ora dovranno sottoporsi ai controlli di rito e rimanere a distanza dalle rispettive squadre per evitare effetti catena nei contagi e nelle quarantene. Le condizioni di salute di De Laurentiis sarebbero buone: solo debolezza e dolori muscolari, ma secondo indiscrezioni Aurelio De Laurentiis si sarebbe recato all'assemblea di Lega con alcuni sintomi come febbre e mal di stomaco ma non avrebbe indossato la mascherina.