Djokovic si immerge nell'acqua gelida e lancia #NoleChallenge

Roma, 20 feb. (askanews) - Il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, si è immerso in un ruscello gelido in Alto Adige e ha lanciato una sfida, #NoleChallenge. "Siamo sopravvissuti a questo ruscello di montagna" ha scritto su Instagram, postando il video in cui illustra la preparazione dell'esperimento con l'amico Constantino."La mentalità è tutto - scrive Djokovic -. La pratica dei bagni di ghiaccio sembra folle, ma è davvero utile per allenare la mente e il corpo. L'idea è di entrare in acqua solo con la biancheria, per almeno 45 secondi-un minuto. Almeno metà corpo deve essere immerso".Poi l'invito ai fan: "Deve essere in inverno, in un freddo da gelare. Deve essere all'aperto, in un ruscello, un fiume, un lago, l'oceano, qualsiasi cosa... E deve essere almeno un minuto".