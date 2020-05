Federica Pellegrini torna in acqua dopo 6 settimane: like a baby

Roma, 4 mag. (askanews) - Federica Pellegrini torna in acqua e riprende ad allenarsi al Centro Federale di Verona. La campionessa ha condiviso sui social il video del primo tuffo dai blocchi dopo diverse settimane con l'hastag #likeababy, e si sente la voce del suo tecnico che le dà indicazioni e le chiede se si sente pronta."Mi sa che oggi dobbiamo ricominciare dalle basi" sottolinea lui e Federica risponde: "Tipo scuola nuoto". Poi si tuffa e sparisce sottacqua nella vasca dove per ora si allena in solitaria.