Gattuso: "Sarebbe un errore concentrarsi solo su Messi"

Napoli, 24 feb. (askanews) - Il Barcellona non è solo Messi. Lo dice Rino Gattuso, tecnico del Napoli che domani affonterà al San Paolo il Barcellona per gli ottavi d'andata di Champions League. "Noi non dobbiamo commettere un errore. Noi giochiamo contro il Barcellona, è non è solo Messi. Pensare di mettere un uomo addosso a Messi, non si risolve nulla. Dobbiamo giocare da collettivo, da squadra, oggi prepariamo delle cose verdemo se ci daranno dei benefici o no".C'è grande preoccupazione, perché è vero che mancano tanti giocatori al Barcellona però è una squadra che da quando è arrivato Setien il Barça ha ricominciato a fare le cose che hanno fatto per tantissimi anni", ha concluso Gattuso.