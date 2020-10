Milano, 2 ott. (askanews) - 180 km di corsa in alta montagna per 3 giorni di fila. È l'Ultra-trail del massiccio del Giura, in Francia, una corsa estrema a cui quest'anno partecipano 250 ultra sportivi. Alla partenza da Lancrans tutti con la mascherina, nel rispetto delle regole anti coronavirus ed equipaggiati per affrontare il freddo di montagna, grande incognita insieme alla fatica che può bloccare all'improvviso le gambe anche degli atleti più preparati.