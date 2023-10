Lazio, Sarri: "Ferocemente incazzato con Uefa, Fifa e..."

"Io sono ferocemente incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A e tutta la banda. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio ormai è questo: prendi i soldi e scappa. E soldi ce ne sono sempre di meno", lo sfogo di Maurizio Sarri dopo Milan-Lazio. Poi una considerazione sugli obiettivi biancocelesti: "Noi non siamo una grande squadra e non potevamo considerarci tali neanche l'anno scorso. Contro il Milan abbiamo perso per due sgasate di un giocatore che va a 35 all'ora, noi andiamo più piano. La squadra ha giocato con personalità e nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro, ma tre trasferte di fila contro Napoli, Juventus e Milan non le ho mai viste fare a nessuno. Non sarà facile uscire da questa situazione di classifica, ma cercheremo di risalire piano piano mettendo nel mirino le zone europee".