Liga, Real Madrid campione di Spagna con una giornata di anticipo

Roma, 17 lug. (askanews) - Il Real Madrid conquista la Liga: è il 34esimo titolo dei Blancos nel campionato spagnolo. Vittoria per il team guidato da Zidane, seconda Liga dopo quella vinta nel 2017. Ma il popolo merengue non potrà celebrare come da tradizione nella Plaza de Cibeles, chiusa per evitare assembramenti.Il ct Zidane: "E' enorme. È una lotta costante. Sono 38 giornate. Quando si ottiene qualcosa di grande come oggi, sono molto grato. Molto grato ai giocatori prima di tutto, perché sono loro a combattere sul campo, io ho il mio ruolo, sono con loro, ma alla fine è una cosa di squadra, è una cosa molto grande, è un'emozione tremenda. È molto difficile vincere il campionato spagnolo".