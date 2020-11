Massimiliano Piffaretti, la star del Wakeboard si confessa con Affari

Massimiliano Piffaretti si racconta ad Affaritaliani.it.

Ecco il campione del mondo di wakeboard (a Cancun, in Messico nel 2015, poi argento a Buenos Aires nel 2018) e "Rider of the Year" lo scorso anno (eletto da Alliance Wake, la Bibbia del wakeboard) tra sogni (la manifestazione iridata a Roma nel 2021 come "ciligina sulla torta") e allenamenti, obiettivi e passioni (gli "sport-action" tra snowboard e skateboard).

E' tifoso interista, ha conosciuto Kakà quando giocava negli Orlando City in Major Soccer League (Max si era trasferito lì nel 2015, lasciando l'Italia e la sua Como, per allenarsi e crescere nel suo sport: missione compiuta a suon di acrobazie e successi), ci svela qualche retroscena della sua partecipazione alla guida di una Lamborghini nel programma tv Drive Me Crazy 2 su Motor Trend e poi..

